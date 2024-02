Final Fantasy VII Rebirth: Tetsuya Nomura bittet in einem neuen Statement um euer Verständnis

Seit gestern könnt ihr mit einem zweiten Demo-Teil ein wenig die Junon-Region erkunden, heute sind außerdem die Reviews zu Final Fantasy VII Rebirth erschienen. In genau einer Woche folgt dann die Vollversion. Creative Director Tetsuya Nomura hat dazu heute eine Nachricht an euch.

Die Veröffentlichung sei nur noch sieben Tage entfernt, so Nomura in einem Statement, das Square Enix in den sozialen Medien veröffentlicht hat. „Unsere Livestreaming- und Content-Sharing-Richtlinien wurden bereits bekannt gegeben, aber erlauben Sie mir, diese wichtige Bitte noch einmal zu kommunizieren“, so Nomura.

„Wenn du etwas, das sich stark auf die Geschichte des Spiels bezieht, in den sozialen Medien und auf Videoportalen veröffentlichst, bitte ich dich, darauf zu achten, dass du Spoiler-Warnungen einfügst, um die Erfahrung derjenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, nicht zu beeinträchtigen. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr in euren Video-Thumbnails keine Szenen aus diesen wichtigen Teilen der Geschichte verwenden würdet“, bittet Nomura weiter.

Und er fügt hinzu: „Wir haben die Funktionen „Aufzeichnen“ und „Teilen“ bewusst nicht für alle Bereiche in Final Fantasy VII Rebirth eingeschränkt, da wir möchten, dass Sie Ihre Spielerfahrungen teilen und kommentieren können. Dennoch möchte ich mit dieser Bitte um Verständnis für alle Spieler bitten, die Spoiler vermeiden wollen, bis sie die Geschichte persönlich abgeschlossen haben.“

Die Richtlinien zum Livestreaming und Posten von Videos und Bildern aus Final Fantasy VII Rebirth findet ihr auf dieser Website. Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Die Demo ist (aus Altersschutzgründen) für 0,25 Euro im PlayStation Store verfügbar. Für Abonnenten von PlayStation Plus ist sie kostenlos.

Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

