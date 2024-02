Final Fantasy VII Rebirth: Neue Demo-Episode und erster Patch ab morgen verfügbar

Ihr werdet sicher noch dick im Kalender stehen haben, aber falls nicht, erfolgt jetzt die Erinnerung. Am morgigen 21. Februar 2024 um 13 Uhr deutscher Zeit wird die spielbare Demo zu Final Fantasy VII Rebirth erweitert! Dazu gibt es auch ein Update, das die Probleme im Performance Mode beheben soll.

Konntet ihr bisher „nur“ die Nibelheim-Episode mit Sephiroth und Cloud spielen, so eröffnet sich euch ab morgen die Junon-Region und ihr könnt auf Erkundungstour gehen. Ihr müsst die Nibelheim-Episode zunächst abschließen, um den neuen Junon-Teil spielen zu können.

In der Junon-Region könnt ihr einen kleinen Bereich der Welt frei erkunden, besondere Monster jagen, Chocobos reiten und vieles mehr. Auch ein wenig weitere Story ist in dem Gebiet um Junon zugänglich.

Speicherdaten nicht übertragbar

Außerdem sei darauf hingewiesen, dass sich das Gebiet von der Vollversion unterscheidet, weshalb auch der Speicherstand nicht übertragen werden kann. Schon mal aufleveln? Geht also nicht.



„Das Gebiet Junon in dieser Demo wurde abgewandelt, um die Inhalte kompakter zu gestalten, sodass der Spielfortschritt nicht ins vollständige Spiel übernommen werden kann“, so der Hinweis. Wohl aber könnt ihr in der Vollversion die einführende Nibelheim-Episode überspringen.

Exklusive Gegenstände für Demo-Spieler

Eine Demo, die in zwei Teilen veröffentlicht wird, mag durchaus unüblich sein, aber die Final-Fantasy-Fans werden das natürlich begrüßen. Apropos begrüßen: Exklusive Gegenstände gibt es für das Spielen der Demo auch.

Wer einen Spielstand der Demo auf der Konsole hat, wenn die Vollversion erscheint, erhält den „Kupo-Talisman“ und ein „Set für Abenteurer“. Der „Kupo-Talisman“ ist „ein Accessoire, das die Anzahl an gefundenen Materialien erhöht“ und das „Set für Abenteurer“ eine Zahl von Gegenständen wie Heiltränke und Äther.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Die Demo ist (aus Altersschutzgründen) für 0,25 Euro im PlayStation Store verfügbar. Für Abonnenten von PlayStation Plus ist sie kostenlos. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix