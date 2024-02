Final Fantasy VII Rebirth: Ja, Gilgamesh ist neu im Spiel und die Questreihe wird euch einnehmen

Na, ist er euch auch aufgefallen im letzten Trailer? Im aktuellen „Final Trailer“ zu Final Fantasy VII Rebirth zeigt Square Enix die Silhouette einer monströsen Kreatur auf einem Dach. Es ist dunkel, man erkennt nicht viel. Aber das Wesen hat offensichtlich mehrere Arme und viele Schwerter. Es ist Gilgamesh, daran kann es für Final-Fantasy-Fans auf den ersten Blick kaum einen Zweifel geben.

Der Famitsu ist Gilgamesh auch aufgefallen und das japanische Magazin hatte glücklicherweise Tetsuya Nomura und Naoki Hamaguchi vor der Nase, um direkt nachzufragen. Gilgamesh wird demnach als Teil einer Nebenquestkette auftreten, die sich über die gesamte Karte des Spiels erstrecken soll.

Die Questreihe soll den Titel „Ancient Matters“ tragen und Gilgamesh soll in der vierten Mission dieser Reihe seinen Auftritt haben. Klingt, als würden uns in dieser Questreihe noch andere Kreaturen erwarten. Die Famitsu fragte die Macher, wie Gilgamesh in diese Welt fand. Demnach sei er einer von vielen Vorschlägen von Hamaguchi selbst gewesen. Die Questreihe, die sich durch zahlreiche Regionen der Welt ziehen soll, stand dabei schon fest.

Nomura hingegen – von dem man oft las, dass er in vielen Dingen einen konservativeren Ansatz verfolgte – hatte vorgebracht, die Aufnahme von Gilgamesh könnte mit dem Setting von „Rebirth“ kollidieren. Doch Nomura nahm schließlich Anpassungen an der Figur für diese Questreihe vor, um sein Aussehen besser an Ton und Setting von „Rebirth“ anzugleichen.

So oder so, der Kampf gegen Gilgamesh muss doch episch werden, oder?

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix