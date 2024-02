Final Fantasy VII Rebirth: Hier ist der „Final Trailer“ mit deutscher Sprachausgabe

Bei der State of Play veröffentlichte Square Enix in dieser Woche den „Final Trailer“ zu Final Fantasy VII Rebirth. Ihr habt ihn ganz sicher schon gesehen. Mit ein wenig Verzug liefert Square Enix die lokalisierten Versionen nach, die dann oft ein bisschen untergehen.

Deshalb reichen wir euch hier in einem weiteren Beitrag den deutschen Trailer mit all den deutschen SynchronsprecherInnen. Neben den bekannten Stimmen von Cloud (Felix Mayer) oder Sephiroth (Florian Hoffmann) hört ihr so auch Zack (Patrick Keller) und Co.

Wie gefällt euch die deutsche Sprachausgabe und werdet ihr Final Fantasy VII Rebirth mit den deutschen SprecherInnen spielen oder wählt ihr die japanische Sprachausgabe?

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Der deutsche Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix