Final Fantasy VII Rebirth: Fans spielen Melodien aus Zelda und Kingdom Hearts am Piano

Wenn ihr unser Preview-Bericht zu Final Fantasy VII Rebirth gelesen oder euch gar schon selbst in die frisch veröffentlichte Demo des Spiels gestürzt habt, wisst ihr, dass Cloud seine Zeit in Nibelheim sehr musikalisch verbringen kann.

Genehmigt ihr euch nämlich in eurer Freizeit einen Abstecher in Tifas Jugendzimmer, könnt ihr an ihrem Piano Platz nehmen. Unzählige SpielerInnen haben mittlerweile ihr Können am in der Demo enthaltenen Stück – Tifas Theme – bewiesen.

Aber es gibt offenbar auch ein paar besonders begabte Musikanten da draußen, die über das vorgegebene Stück hinaus zeigen, was sie drauf haben. Das „The Last of Us Part II“-ähnliche Minispiel macht es möglich.

Ein/e SpielerIn hat etwa kurzerhand „Dearly Beloved“ aus Kingdom Hearts eingespielt, während ein/e weitere SpielerIn klassische Melodien aus der „The Legend of Zelda“-Reihe zum Besten gibt. Nochmal Kingdom Hearts gibt es zudem in Form von „Simple and Clean“ von Hikaru Utada.

In die Tasten zu hauen ist übrigens nur eine der vielen Nebenaktivitäten, denen SpielerInnen während ihrer Reise durch Final Fantasy VII Rebirth nachgehen können. Zu den weiteren Angeboten gehören das Sammelkartenspiel Blut der Königin, Chocobo-Rennen und eine Fülle anderer Ablenkungen und Nebenquests, die eine unbeschwerte Abwechslung von der risikoreichen Hauptgeschichte des Spiels bieten dürften.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix