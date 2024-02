Final Fantasy VII: Ever Crisis lockt mit Rebirth-Inhalten und dem sechsten Kapitel

Square Enix hat das nächste Story-Kapitel zu Final Fantasy VII: Ever Crisis an den Start gebracht. Kapitel 6 heißt „Memories of the Planet“ und wird euch im untenstehenden Trailer vorgestellt.

Im Teaser-Video zu Kapitel 6 sehen wir, dass Glenn und Matt auf der Suche nach Sephiroth sind. Irgendwas hat man offenbar verbockt. Sie finden Sephiroth, der sich dann wohl auf eine Mission begibt.

Final Fantasy VII: Ever Crisis erzählt die Geschichte der Compilation und fügt nach und nach Kapitel hinzu. Dabei werden Ereignisse aus Crisis Core, dem Originalspiel und anderen FF7-Spielen betrachtet, alles in chronologischer Reihenfolge. Mit dabei sind auch die neuen SOLDIER Glenn und Matt.

Rebirth-Kollaboration

Darüber hinaus kündigte man eine Crossover-Kollaboration mit Final Fantasy VII Rebirth an. Bei der Ankündigung zeigt man eine Szene aus Rebirth, in der Cloud und Sephiroth auf der Nibelheim-Mission sind. Weitere Details gibt es aber noch nicht.

Inzwischen ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Der Trailer zum 6. Kapitel:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot