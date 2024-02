Final-Fantasy-Veteranen enthüllen Lost Hellden, ein handgezeichnetes RPG, das 2025 erscheint

Artisan Studios hat das handgezeichnete RPG Lost Hellden angekündigt. Es handelt sich um ein Spiel unter Beteiligung ehemaliger Final-Fantasy-Veteranen und der geneigte JPGAMES-Lesende wird da hellhörig.

Genau, das gab es schon mal: Artisan Studios veröffentlichte 2021 Astria Ascending unter Beteiligung von Kazushige Nojima, Hitoshi Sakimoto und Akihiko Yoshida. Große Namen in der Final-Fantasy-Geschichte – doch Astria Ascending erhielt nur durchschnittliche Noten.

Aller guten Dinge sind ja bekanntlich mindestens zwei, also unternimmt man den nächsten Anlauf. Diesmal sind „nur“ Hitoshi Sakimoto und Takeshi Oga beteiligt. Sakimoto ist bekannt für seine Musik aus Final Fantasy XII und Tactics Ogre, während Takeshi Oga seine Illustrationen zu Final Fantasy XIV beitrug, vor allem aber zu Gravity Rush und Siren.

Der Ankündigungstrailer zeigt uns eine handgemalte Grafik mit weitläufigen Kulissen und interessanten Charakteren. Die Geschichte spielt in einer Welt, in der die Bewohner von Geburt an durch seltsame religiöse Zeremonie an eine der Sieben Todsünden gebunden werden. Bei den Zwillingen Cyphel und Leht geht das schief – für sie beginnt eine Reise der Selbstfindung, an der ihr teilnehmt.

Lost Hellden soll 2025 für PlayStation 5, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch sowie für PCs bei Steam, im Epic Games Store und bei GOG erscheinen. Nehmt ihr es auf eure Watchlist?

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Lost Hellden, Artisan Studios