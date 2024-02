Elden Ring: Trailer zu „Shadow of the Erdtree“ kommt heute – Details schon durchgesickert

Es ist endlich so weit! Nach langer Wartezeit und zuletzt brodelnder Gerüchteküche, gewährt FromSoftware heute einen ersten Blick auf „Shadow of the Erdtree“ – die heiß erwartete Erweiterung von Elden Ring. Das gab das Unternehmen kürzlich via Tweet bekannt.

Demnach wird der Trailer heute um 16:00 Uhr deutscher Zeit über den offiziellen YouTube-Kanal verfügbar, drei Minuten soll er dabei lang sein.

Nicht unwahrscheinlich, dass wir im Rahmen des Trailers auch das Veröffentlichungsdatum der Erweiterung spendiert bekommen. Dieses könnte aber ohnehin bereits durch Insider billbil-kun durchgesickert sein.

Demnach könnte „Shadow of the Erdtree“ zum 21. Juni 2024 verfügbar werden – dann sollen nämlich diverse „Game of the Year“-Editionen des Titels (inklusive DLC) für verschiedene Plattformen erscheinen.

Jetzt kann es natürlich sein, dass die Erweiterung bereits separat im Vorfeld dieses Termins zur Verfügung gestellt wird. Dagegen spricht aber eine mögliche neue Collector’s Edition, die mit 259,99 Euro zudem recht üppig im Umfang ausfallen soll. Und die ist eben für den 21. Juni angesetzt.

Bestätigt sind diese Informationen noch nicht. Voraussichtlich wissen wir aber schon heute um 16:00 Uhr mehr.

via VGC, TheGamer, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware