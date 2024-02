Eines der größten Hype-Games der letzten Monate bekommt einen Zweispieler-Modus für Switch

Um Suika Game ist in den letzten Monaten ein wahrer Hype ausgebrochen. Das „Wassermelonen-Spiel“ aus Japan ist eigentlich schon seit 2021 dort erhältlich, aber erst mit der Veröffentlichung im Oktober 2023 im Westen kam es zum ganz großen Durchbruch.

Jetzt wird Suika Game um einen lokalen Zweispieler-Modus erweitert. Der DLC dazu ist ab sofort erhältlich, allerdings kostenpflichtig, wie Nintendo während des „Partner-Showcase“ in dieser Woche enthüllte. Mit 2,25 Euro kostet der DLC fast so viel wie das Spiel selbst. Dem DLC wird „in Zukunft“ außerdem eine Online-Mehrspielerfunktionalität hinzugefügt.

Die Zweispieler-Erweiterung wird dabei drei Spielmodi bieten: Original, Zeitlimit und Angriff. Im Original-Modus geht es einfach nur darum, mehr Punkte als euer Gegenüber zu sammeln. Im Zeitlimit-Modus ist die Zeit euer gemeinsamer Gegner und im Angriffs-Modus überwältigt ihr euren Gegner mit Obstladungen!

Wie wurde Suika Game so populär?

VTuber und Streamer spielten das Spiel massenhaft, die Faszination griff auf das Publikum über. Das eigentlich ziemlich simple Puzzle-Game knackte plötzlich vier Millionen Downloads und führte sogar die November-Charts im eShop an. Vor Super Mario Bros. Wonder – und das in der Vorweihnachtszeit. Kein Wunder: Eigentlich kostet es nur 2,99 Euro, die Hürde zum Kauf ist also nicht hoch.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr schmeißt Früchte in einen Behälter. Berühren sich zwei gleiche Früchte, verschmelzen sie zu einer größeren Frucht. Dabei spielt auch die Physik eine Rolle: Früchte stoßen andere Früchte weg, so ändert sich das „Spielfeld“.

Die Ankündigung im Partner-Showcase:

Bildmaterial: Suika Game, Aladdin X, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft