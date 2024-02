Die nächste Xbox-Generation soll den bisher „größten technischen Sprung“ hinlegen

Im kürzlichen Business-Update-Podcast besprachen „Microsoft Gaming“-CEO Phil Spencer und Xbox-Präsidentin Sarah Bond nicht nur, dass einige Xbox-Titel ihren Weg auf weitere Plattformen finden.

Man deutete auch große Pläne für die Xbox der nächsten Generation an. Man strebe nichts Geringeres als den bisher „größten technischen Sprung“ an: „Wir haben noch mehr vor uns. Es kommen einige aufregende Dinge im Bereich Hardware auf den Markt, die wir zur Weihnachtszeit mit Ihnen teilen werden“, so Sarah Bond.

„Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation. Wir konzentrieren uns dort wirklich darauf, den größten technischen Sprung zu liefern, den Sie jemals in einer Hardware-Generation gesehen haben, was es besser für Spieler und besser für Entwickler und die Visionen, die sie entwickeln, macht.“

Im Gespräch mit The Verge ging Phil Spencer noch einen Schritt weiter und neckte, dass die Xbox-Hardwareteams über die Entwicklung verschiedener Arten von Hardware nachdenken. „Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das Hardware-Team leistet, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die Zukunft“, sagt Spencer.

„[Wir] denken wirklich darüber nach, Hardware zu entwickeln, die sich aufgrund einzigartiger Aspekte verkauft. Es ist eine Art Entfesselung der kreativen Fähigkeiten unseres Hardware-Teams, worüber ich mich wirklich freue.“

Vielleicht handelt es sich bei dieser einzigartigen Hardware um einen Xbox-Handheld. „Wir sehen viele Möglichkeiten in verschiedenen Gerätetypen und werden Einzelheiten zu unseren zukünftigen Hardwareplänen mitteilen, sobald wir dazu bereit sind“, sagt Microsoft heute in einem Xbox-Blogbeitrag.

Es gab hartnäckige Gerüchte über einen Xbox-Handheld, und Spencer hat Beiträge auf Twitter mit „Gefällt mir“ markiert, in denen die Möglichkeit dieser Hardware erwähnt wurden. „Ich bin ein großer Fan von Handhelds“, sagt Spencer. „Ich bin ein großer Fan, aber es gibt nichts zu verkünden.“

via The Verge, Bildmaterial: Xbox