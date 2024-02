Die Karte „Pikachu im Batik-Shirt“ wird die nächste mit Sammlerwert und so bekommt ihr sie

Besondere Pikachu-Karten haben Sammlerwert, das wissen wir nicht erst seit „Pikachu mit Filzhut“ aus der Kollaboration von The Pokémon Company mit dem Van-Gogh-Museum zum Pokémon-Sammelkartenspiel.

Hin und wieder gibt es sogar noch seltenere Verteilaktionen, die aber weniger öffentlichkeitswirksam sind wie die Van-Gogh-Karte. Kennt ihr „Pikachu in Taipei“ zum Beispiel? Eine regionale Verteilaktion. Diesem Beispiel folgt bald auch „Pikachu im Batik Shirt„.

The Pokémon Company wird diese Karte eines besonderen Pikachu als Teil einer Promotion in Indonesien verteilen, wie PokéGuardian berichtet. Pikachu trägt dabei ein Batik-Shirt. Hier könnt ihr einen Blick auf das Design der Karte erhaschen:

Dieses traditionelle Kleidungsstück wird unter Verwendung von Wachs hergestellt. Auffällige Muster werden mit geschmolzenem Wachs in den Stoff gegossen und dann in Farbe eingetaucht.

Wann und wie die Karte verteilt wird, ist noch nicht bekannt. Es soll verschiedene Aktionen in Indonesien geben, auch in Geschäften soll die Karte später erhältlich sein. Bleibt zu hoffen, dass die Auflage entsprechend groß ist. Damit steht und fällt natürlich der Ebay-Preis. Denn anders werdet ihr an diese Karte kaum herankommen.

Das „Pikachu im Batik-Shirt“ ist dabei nicht das einzige Resultat dieser Kampagne in Indonesien. Die offizielle Website stellt zum Beispiel auch ein „Pikachu im Batik-Shirt“ in Aussicht, das ab dem 2. März regional in Pokémon GO erscheinen soll.

Pikachu meets Batik:

via TheGamer, Bildmaterial: The Pokémon Company