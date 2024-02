Deutsche Verkaufscharts: Mario stößt Mario vom Thron – Skull and Bones hinter den Erwartungen

Seit der Veröffentlichung im Oktober hat Super Mario Bros. Wonder laut GfK Entertainment ununterbrochen die Handelscharts hierzulande in den Switch-Rankings angeführt. Doch damit ist jetzt Schluss!

Wer, außer Super Mario, könnte Super Mario vom Thron stoßen. Mario vs. Donkey Kong, ein Remake eines 20 Jahre alten Klassikers, hüpft an die Spitze der Switch-Charts. Das Spiel ist auch plattformübergreifend der beliebteste Titel der zurückliegenden Woche.

Ein nennenswerter Neueinstieg gelingt auch Banishers: Ghosts of New Eden. Das Action-Adventure, das die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmen lässt, feiert einen Einstieg an die Spitze der Xbox-Series-Hitliste und klettert in den PS5-Charts bis auf Rang zwei vor.

Auf PS5 kommt Banishers nicht an Spider-Man 2 vorbei. Auf Xbox Series lässt es dabei sogar Skull and Bones hinter sich. Der Ubisoft-Titel, der hinter seinen riesigen Ambitionen hinterherhechelt, landet in den PS5-Charts mit seiner Standardversion auf Rang vier. Damit wird man angesichts der langen Entwicklungsdauer bei Ubisoft kaum zufrieden sein können.

Bildmaterial: Skull and Bones, Ubisoft