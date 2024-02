Das neue Cyberpunk: CD Projekt RED stellt namhafte Neuzugänge für Project Orion vor

Während das nächste Witcher-Game (Codename: Polaris) in Polen im Hauptquartier entsteht, wird das nächste „Cyberpunk“ in Boston entwickelt. Dazu liefert CD Projekt RED heute ein kleines Studio-Update.

Das Folgespiel zu Cyberpunk 2077 hat den Codenamen Project Orion und wird in erster Linie in Nordamerika entwickelt. Die Teams in den USA und den Kanada arbeiten am Spiel, zu dem CD Projekt RED jetzt einige namhafte Neuzugänge beim Entwicklerteam präsentiert.

Zunächst versichert man, dass Project Orion von den Studio-Veteranen geleitet wird, die zuvor auch an Cyberpunk 2077 gearbeitet haben. Dazu zählen Gabriel Amatangelo (Game Director), Paweł Sasko (Associate Game Director), Igor Sarzyński (Creative Director), Andrzej Stopa (Cinematic Director), Kacper Niepokólczycki (Environment Art Director), Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer) und Kacper Kościeński (Engineering Director).

Diese Gruppe sei jetzt Teil eines größeren Teams, das im neu gegründeten Studio in Boston, Massachusetts, ansässig ist. Dorthin gesellen sich weitere Branchenprofis mit jahrelanger Erfahrung und einem Portfolio an AAA-Games. Darüber hinaus wird in Vancouver gearbeitet.

Dan Hernberg stößt als Executive Producer hinzu, der zuvor bei Amazon Games, Panic Button und Blizzard Entertainment tätig war und unter anderem an New World, Apex Legends und Diablo III gearbeitet hat. Ryan Barnard war Game Director bei Massive Entertainment und Ubisoft und Gameplay Director bei IO Interactive. Er wird seine Fähigkeiten als Design Director einbringen.

Als Engineering Director stellte man Alan Villani vor, zuvor VP of Technology bei Warner Bros Games und in technischer Leitung bei mehreren Mortal-Kombat-Games. Anna Megill ist preisgekrönte Spieleautorin und Lead Writerin von Project Orion. Sie arbeitete an Control, Dishonored und Avatar: Frontiers of Pandora. Zu guter Letzt wird Alexander Freed das Autorenteam verstärken. Er war Lead Writer bei Bioware.

Project Orion befindet sich nach wie vor in einem frühen Entwicklungsstadium.

