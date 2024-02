Das „mediterrane Soulslike“ Enotria: The Last Song will im Juni das Genre aufmischen

In letzter Zeit sind einige Soulslike erschienen, die der Dark-Souls-Reihe Konkurrenz machen wollen. Ein kommender Titel, der ebenfalls mitmischen will, ist Enotria: The Last Song.

Das Entwicklerteam von Jyamma Games will sich vor allem durch das mediterrane Setting abheben. Mit dem 21. Juni 2024 konnte man dem „italienischen Soulslike“ jetzt einen konkreten Termin verpassen. Das Action-RPG erscheint dann für PCs, PS5 und Xbox Series.

Es gilt, das Canovaccio zu besiegen, das die Welt in einem Stillstand hält. Dazu müssen wir die Autoren besiegen, die es erschaffen haben und die Kraft von Ardore nutzen, um Rätsel zu lösen sowie Geheimnisse zu lüften.

Masken spielen eine große Rolle in Enotria. Wir sind als Spieler die einzige Figur, der keine Maske und somit keine Rolle zugewiesen wurde, weshalb wir über unser Schicksal entscheiden können. Wir können die Masken der Gegner aufsammeln, um so neue Spielstile freizuschalten.

Der neue Trailer zum Spiel:

via Gematsu, Bildmaterial: Enotria: The Last Song, Jyamma Games