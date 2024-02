Crunchyroll bringt SPY X FAMILY CODE: WHITE in die deutschsprachigen Kinos

Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment bringen SPY X FAMILY CODE: WHITE in die deutschsprachigen Kinos. Wie man heute bekannt gibt, wird der Streifen ab April 2024 in internationalen Kinos zu sehen sein, darunter auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland ist der Kinostart für den 23. April geplant.

SPY X FAMILY CODE: WHITE ist die erste Verfilmung der beliebten Animeserie und bietet eine eigene Geschichte mit dem Geheimagenten, seiner tödlichen Attentäterin Yor und ihrer telepathischen Adoptivtochter Anya. Die ersten beiden Staffeln der Serie sind bereits bei Crunchyroll verfügbar.

Offizielle Film-Synopsis:

Er ist ein Spion. Sie ist eine Attentäterin. Gemeinsam behalten Loid und Yor ihr Doppelleben für sich und geben vor, die perfekte Familie zu sein. Doch ihre Adoptivtochter Anya, eine Telepathin, kennt ihre beiden aufregenden Geheimnisse, ohne dass sie es wissen. Während Loid unter dem Vorwand, mit seiner Familie einen Wochenend-Winterausflug zu machen, versucht, bei seiner aktuellen Mission Operation Strix voranzukommen, erweist es sich als schwierig, als Anya fälschlicherweise involviert wird und Ereignisse auslöst, die den Weltfrieden bedrohen!

Die Regie führt Takashi Katagiri, geschrieben von Ichiro Ohkouchi. Die Originalgeschichte stammt aus der Feder von Tatsuya Endo. Produziert wird der Film von WIT STUDIO x CloverWorks.

Der Trailer zur Ankündigung:

Bildmaterial: © 2023 SPY x FAMILY The Movie Project © Tatsuya Endo/Shueisha