Capcom betont „fortbestehende Relevanz des physischen Handels“ für die eigenen Spiele

Capcom Deutschland bringt eine PC-Version von Dragon’s Dogma II in den Handel. Es ist nicht erstaunlich, dass diese physische PC-Version nur einen Steam-Key beinhaltet. Das ist schon lange Praxis. Doch die begleitende Begründung für diese PC-Version seitens Capcom überrascht – und macht Hoffnung.

So führt Capcom Deutschland nicht nur die übliche „Sichtbarkeit im Handel“ an. Vielmehr will die deutsche Niederlassung die PC-Version im Handel auch als Signal für die „fortbestehende Relevanz des physischen Handels“ verstanden wissen. Und zwar „insbesondere in Bezug auf Spiele für den PC“ – unsere Lesart: Nicht nur in Bezug auf Spiele für den PC. Das finden wir doch gut und stimmen zu.

Außerdem nennt Capcom Deutschland die Handelsversion zur PC-Fassung einen „Testballon und möglichen Wegbereiter für weitere physische Code-in-the-box-PC-Veröffentlichungen“ künftiger Capcom-Spiele.

Diese sehr bewusste und derart kommunizierte Entscheidung ist zumindest interessant, denn das Thema „physische Spiele“ hat aktuell wieder eine besondere Brisanz. So schlittert speziell Xbox möglicherweise in eine Digital-Only-Zukunft, die nicht allen gefällt. Auch Alan Wake 2 und Hellblade 2 sorgen zu diesem Thema aktuell für Schlagzeilen.

via GamesWirtschaft, GamesMarkt, Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom