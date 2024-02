Aufgepasst: Erste Spoiler zu Final Fantasy VII Rebirth zwei Wochen vor Release im Umlauf

Bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth sind es noch mehr als zwei Wochen, aber auf TikTok, Reddit und Twitter scheinen bereits Spoiler durchgesickert zu sein.

Wie Kotaku berichtet, umfassen die Leaks Screenshots, Videoclips und wichtige Details der Handlung. Die Echtheit dieser ist nicht zu bestätigen – euch sei aber natürlich trotzdem angeraten, entsprechende Keywords stummzuschalten oder eben einen Bogen, um die entsprechenden Ecken auf besagten Plattformen zu machen, solltet ihr Spoiler vermeiden wollen.

Wer genau hinter den Leaks steckt, ist unklar. Gut möglich, dass einige SpielerInnen bereits frühzeitig Kopien des Spiels erwerben konnten, es wäre nicht das erste Mal.

Nomura ist nervös

Creative Director Tetsuya Nomura erklärte erst in der vergangenen Woche, er sei nervös wegen bezüglich der Reaktionen auf das Ende des Spiels. Die ikonische Schlüsselszene in der Vergessenen Stadt soll bekanntlich den Abschluss von „Rebirth“ darstellen. In welcher Form aber, das bleibt abzuwarten – immerhin nutzt das Team die neue Remake-Trilogie für Anpassungen der Geschichte. Und wie die eben aussehen, erfahrt ihr am besten auf eigene Faust. Lang müsst ihr euch nicht mehr gedulden.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix