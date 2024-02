Auf diesen neuen Rekord hätte Palworld wohl gerne verzichtet

Es waren wirklich außergewöhnliche Tage, die Palworld da hingelegt hat. Um das Open-World-Survival-Game ist ein derart großer Hype ausgebrochen, dass das Spiel mit der gewissen Ähnlichkeit zu einer großen Monstersammel-Marke einen Rekord nach dem anderen knackte. Auf den neusten Rekord hätte Entwickler Pocketpair aber wahrscheinlich auch verzichten können.

So hat Palworld innerhalb von zwei Wochen mehr Spieler verloren als jede Steam-Veröffentlichung zuvor, hat PCGamesN ausgerechnet. Demnach erreichte das Spiel am 27. Januar den bisherigen Höhepunkt von 2.101.867 gleichzeitigen SpielerInnen bei Steam. Am Samstag, dem 10. Februar 2024, also exakt zwei Wochen später, waren es in der Spitze 757.508 gleichzeitige SpielerInnen. Ein Rückgang von 1.344.359 Spielenden und damit der nach Zahlen größte absolute Rückgang in einer 2-Wochen-Zeitspanne.

Verschmerzbar allemal, denn die 29,99 Euro pro Early-Access-KäuferIn sind Pocketpair nicht mehr zu nehmen und mit dem Feedback von 750.000 Spielern hat man sicherlich auch ausreichend zu tun. Pocketpair wird also auch diesen Negativ-Rekord verkraften.

Nintendo, Xbox und Sony mischen auch mit

Spannend bleibt, ob Nintendo und The Pokémon Company Maßnahmen ergreifen. Beide Firmen haben sich – das ist eher unüblich – bereits zum Thema „Plagiatvorwürfe“ geäußert. Beobachter glauben deshalb, dass man eher nichts unternehmen wird, denn sonst hätte man es kommentarlos bereits getan.

Sony und Microsoft haben naturgemäß andere Sorgen. Während man bei Sony gerne am Palworld-Hype profitiert hätte und noch auf eine PS5-Umsetzung hofft, versucht man bei Microsoft, Pocketpair mit der Xbox-Version unter die Arme zu greifen, um technische Probleme zu beheben.

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair