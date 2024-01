World of Demons von PlatinumGames geht offline – Fans zwischen Hoffnung und Enttäuschung

World of Demons bekommt die berühmt-berüchtigte „End of Service“-Meldung von PlatinumGames. Das Mobile-Game wird zum 18. Januar 2024 nicht mehr herunterladbar sein und zum 1. Februar 2024 werden auch heruntergeladene Spiele nicht mehr spielbar sein.

„Wir möchten uns bei allen Spielern bedanken, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung genossen haben“, heißt es im knappen Blogbeitrag von PlatinumGames. Das Spiel steht bis heute nur für Apple Arcade zur Verfügung. Genau hier liegt auch die Hoffnung der Fans begraben.

Schon seit der Veröffentlichung 2021 wünschen sich PlatinumGames-Fans, dass das Spiel auch für andere Plattformen erscheinen würde. Es gab durchaus schon Mobile-Games, die Apple Arcade nach einiger Exklusivzeit verlassen haben. Auf selbiges hoffen Sakaguchi-Fans zum Beispiel auch noch im Falle von Fantasian.

Ob sich diese Hoffnung mit World of Demons erfüllt? Der „End of Service“ bei Apple Arcade könnte genau das bedeuten, hoffen Fans in der Kommentarspalte bei Twitter. Vielleicht heißt „End of Service“ aber auch einfach nur „End of Service“. Das muss man wohl annehmen.

Ein anderer Nutzer ist eher resigniert. „Es hätte ein kaufbares Spiel im App Store sein können, ein Steam-Game, […] eine Konsolen-Veröffentlichung […] stattdessen ist es ein totes Spiel. Für immer weg“, twittert ein Nutzer. Lest unser Interview zu World of Demons von 2021, falls ihr mehr zur Entwicklung und den Hintergründen wissen möchtet.

Bildmaterial: World of Demons, Project G.G., PlatinumGames