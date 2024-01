WiZmans World ReTry: Das Remaster des NDS-RPGs erscheint im Mai zunächst für Konsolen

City Connection hat bekannt gegeben, dass WiZmans World ReTry am 30. Mai 2024 in Japan für PlayStation und Nintendo Switch erscheint. Eine Veröffentlichung für Xbox One und PC-Steam soll im Jahresverlauf folgen. Die Versionen für PS5 und Switch wird es in Japan auch physisch geben. Offiziell für den Westen angekündigt ist das Remaster noch nicht, doch die Steam-Seite verspricht (und zeigt) englische Texte.

Das Spiel erschien einst Japan-exklusiv für Nintendo DS. Das Remaster wird von Lancarse entwickelt. Das damals von Jaleco veröffentlichte RPG bekommt im HD-Remaster ein Bildschirmverhältnis von 16:9. Die Pixelgrafik wurde ebenso überarbeitet wie die Benutzeroberfläche, außerdem wurde neue Hintergrundmusik komponiert.

Um die Welt wiederherzustellen, begibt sich ein junger Zauberer mit Gedächtnisschwund auf ein Abenteuer. Auf seiner Reise freundet er sich mit drei Homunkulus-Mädchen an. Sie können ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten mithilfe eines Trainingssystems namens „Anima Fusion“ verändern, für das man die Seelen der Monster, die man bekämpft, sammeln und verschmelzen muss.

