Stärker als Fortnite: Palworld ist auch auf Xbox ein voller Erfolg, wie erste Zahlen zeigen

Der Palworld-Hype ist nach wie vor ungebrochen. Jeden Tag werden neue Zahlen vermeldet, meistens kann Pocketpair wenigstens eine Million drauflegen. Jetzt steht man bei 8 Millionen verkauften Spielen und konkretisierte dazu, dass diese Zahl nur die Steam-Verkäufe beinhaltet.

Umso interessanter wäre ein Blick auf die Xbox-Zahlen, die dann hier noch draufzurechnen wären. Dazu gibt NPD-Analyst Mat Piscatella einige Einblicke. Er bezieht sich auf den Circana’s Player Engagement Tracker und gibt an, dass Palworld in den USA am 22. Januar häufiger gespielt wurde als Fornite. Das ist natürlich beachtlich, insbesondere weil Fornite eben Fortnite ist.

Wenn ihr glaubt, die meisten Palworld-KäuferInnen würden nur mal kurz reinschnuppern, habt ihr euch auch geirrt. Für den genannten Tag weist der Tracker einen Durchschnitt von 200 gespielten Minuten für Palworld-Spieler aus. „Verrückte Zahlen“, so die Einordnung des Analysten.

Zurück zu Steam, wo Palworld einen weiteren Achtungserfolg erzielt. So erreichte Palworld nicht nur erstmals über 2 Millionen gleichzeitige SpielerInnen. Damit knackte es auch den bisherigen Zweitplatzierten Counter-Strike 2. Nun steht nur noch PUBG vor Palworld, das in der Spitze allerdings über 3,2 Millionen Mal gleichzeitig gespielt wurde.

Über PUBG war Entwickler Pocketpair schon vor einigen Tagen gestolpert, als man sich mit einem Rekord in den sozialen Medien schmückte, den eigentlich PUBG innehat. Was Palworld eigentlich ist und wieso es so viele Menschen spielen, lest ihr hier.

