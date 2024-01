Silent Hill 2: Bloober-Chef glaubt, dass es schon „sehr bald“ Neuigkeiten zum Remake gibt

Vielleicht erfahren wir schon „sehr bald“ Neuigkeiten zum lang erwarteten Remake von Silent Hill 2.

Das glaubt jedenfalls Bloober-Team-CEO Piotr Babieno, der im Gespräch mit der polnischen Seite Bankier noch einmal klarstellt, dass das Bloober Team kein großes Mitspracherecht bei der Promotion des Spiels habe. Die Marketingentscheidungen liegen ganz bei Konami, lange kann es aber nicht mehr dauern. Babieno erklärt, dass Konami derzeit „eine Werbekampagne“ für das Spiel entwickelt und voraussichtlich „sehr bald“ starten wird.

Das würde sich dann auch mit einem kürzlichen Werbetrailer von Sony decken, mit dem das Unternehmen diverse für 2024 geplante Projekte andeutete – darunter auch Silent Hill 2. Außerdem rief Silent-Hill-Producer Motoi Okamoto zuletzt sozusagen das „Jahr von Silent Hill“ aus. 2024 wolle man liefern – vielleicht ja auch schon zeitnah mit dem Remake von Teil 2.

Stichwort „Jahr von Silent Hill“: Tatsächlich stehen noch eine ganze Handvoll Projekte an. Silent Hill f ist etwa ein neuer Hauptteil der Franchise, der von Neobards Entertainment entwickelt und vom Autor der Soundromanreihe „When They Cry“ Ryukishi07 geschrieben wurde.

Konami arbeitet außerdem mit dem Publisher Annapurna Interactive und dem „Observation“-Entwickler No Code am kommenden „Silent Hill: Townfall“. Und mit dem Live-Action-Film „Return to Silent Hill“ steht zudem noch ein weiteres Multimedia-Projekt zum Franchise an, für das Regisseur Christophe Gans verantwortlich ist. Gans war zuvor bereits Regisseur des ersten Live-Action-Films von Silent Hill.

