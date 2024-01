Sabotage Studio: Entwickler von Sea of Stars haben für das dritte Spiel schon einen Plan

Spätestens seit Sea of Stars kennt jeder Sabotage Studio, die zuvor bereits The Messenger ablieferten. Sea of Stars erfüllte die Verkaufserwartung für ein ganzes Jahr in nur einer einzigen Woche und dürfte Sabotage Studio in finanziell ruhigere Fahrwasser gebracht haben.

Bei Twitter blickt der offiziellen Account zu Sea of Stars zurück auf ein Team-Meeting im November, bei dem man „den DLC zu Sea of Stars gepitcht“ hat, ebenso wie die „Vision für Game 3“. Das war also kurz nach der Veröffentlichung von Sea of Stars.

Während der DLC zu Sea of Stars noch aussteht, dürfte das Studio also schon am dritten Spiel arbeiten. Zum DLC verrät man noch ein bisschen mehr: „Die Arbeit an dem mysteriösen und verrückten DLC, der offiziell die Vorproduktion abgeschlossen hat, läuft gut! Ein bösartiges Spektakel erwartet euch …“

Was immer das auch heißen mag. Einen Termin hat der DLC noch nicht, ebenso wenig wie das dritte Spiel einen Namen. Das Thema steht aber wohl fest. Schon im September 2023 gab Director Thierry Boulanger GamesRadar ein Interview und verriet, dass es wohl recht einfache Zutaten werden.

The Messenger sei ein Spiel mit Ninjas gewesen, Sea of Stars ein Spiel um Sonne und Mond. „Ich würde sagen, dass es für das dritte Spiel ein entsprechendes, sehr einfaches Thema gibt“, erklärte Boulanger.

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio