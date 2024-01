Red Art Games bringt TriggerHeart EXELICA für Nintendo Switch in den Westen

TriggerHeart EXELICA wird 2024 im Westen für Nintendo Switch erscheinen. Das Shmup von Cosmo Machia erhält von Red Art Games eine Handelsversion in Europa. In Nordamerika kümmert sich Video Games Plus um die physische Veröffentlichung. Die neue Switch-Version des Spiels erschien erst am 14. Dezember 2023 in Japan.

TriggerHeart EXELICA hat seinen Ursprung in den japanischen Arcade-Spielhallen, wurde später für Sega Dreamcast lizenziert und veröffentlicht und später auch auf PS2 und Xbox 360 portiert. Die vorliegende Veröffentlichung ist die erste physische Veröffentlichung für den Westen.

Es wird dabei sogar deutsche Texte geben. Die japanische Switch-Version wurde übrigens 2023 in einem Crowdfunding finanziert. Weitere Details rund um eine Special Edition, das Zeitfenster für Vorbestellungen und natürlich den Veröffentlichungstermin soll es laut Red Art Games bald geben.

Ein älterer Trailer der Switch-Version:

Bildmaterial: TriggerHeart EXELICA, Red Art Games, Cosmo Machia