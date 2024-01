Prince of Persia: The Lost Crown stellt euch Accessibility-Features und seine persische Welt vor

Ubisoft hat Prince of Persia: The Lost Crown kurz vor der Veröffentlichung am 18. Januar zwei neue Trailer spendiert. Das erste Video stellt euch die mythologische, persische Welt des Action-Adventures vor.

Im zweiten Video geht es um die Zugänglichkeit des Spiels. Ubisoft stellt euch einige Features vor, die man dafür implementiert hat. Es gibt einen „Guided Mode“ sowie „Memory Shards“ zum Anheften auf der Karte, Kontrast-Optionen und Schwierigkeitseinstellungen.

In wenigen Tagen könnt ihr „The Lost Crown“ selbst ausprobieren, dann erscheint eine spielbare Demo. The Lost Crown ist ein 2D-Action-Plattformer, also in bester Tradition der Reihe, „inspiriert vom Metroidvania-Genre“. Entwickelt wird das Spiel vom Rayman-Legends-Studio Ubisoft Montpellier. Als der persische Krieger Sargon erkundet ihr die verfluchte Region des Berges Qaf auf der Suche nach dem Prinzen Ghassan.

