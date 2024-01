Pokémon Karmesin und Purpur: Vervollständigt euren Pokédex mit diesen Events am Wochenende

Palworld hin, Palworld her. Pokémon-Fans nutzen das kommende Wochenende, um ihren Paldea-Pokédex zu vervollständigen! Dazu gibt es vom 26. bis zum 28. Januar 2024 gleich zwei Ingame-Events.

Einerseits gibt es neue massive Aufläufe, bei denen der Fokus auf schwer zu findenden Pokémon liegt. Ab sofort und bis Sonntagnacht könnt ihr dabei auf Schluppuck, Skunkapuh, Algitt und Scampisto stoßen.

Diese Pokémon sind sogenannte versionsexklusive Pokémon, ihr findet sie also normalerweise nur in einer Spieledition. So trifft man Schluppuck und Scampisto eigentlich nur in Pokémon Purpur, während Skunkapuh und Algitt nur in Pokémon Karmesin auffindbar sind.

Abhängig von eurer Spieledition stoßt ihr in den Aufläufen außerdem häufiger auf Pokémon, die das Gängigkeits-Zeichen oder das Raritäts-Zeichen tragen. Massive Aufläufe sind ein Phänomen in Paldea, bei dem viele Pokémon derselben Art an einem Ort auftauchen.

Darüber hinaus könnt ihr es am Wochenende im gleichen Zeitraum mit Flatterhaar und Eisenhals aufnehmen. Flatterhaar findet ihr in Tera-Raids der Stufe 5 in Pokémon Karmesin, während Eisenhals euch in Tera-Raids mit 5 Sternen in Pokémon Purpur erwartet.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak