Nintendo veröffentlicht Joy-Con in Pastell-Rosa zur Feier von Princess Peach: Showtime

Anlässlich der Veröffentlichung von Princess Peach: Showtime! wird Nintendo auch neue Joy-Con-Controller in der Farbe Pastell-Rosa veröffentlichen. Sie werden am 22. März gemeinsam mit dem Spiel im Handel erscheinen. Wirklich neu ist dabei nur der rechte Joy-Con in Pastell-Rosa. Denn einen linken Joy-Con in Pastell-Rosa gibt es schon in einer anderen Kombination*.

Princess Peach: Showtime!* erscheint am 22. März 2024 und führt Prinzessin Peach und ihre Freunde ins Funkeltheater, wo sie mitten in einer Vorführung auf die fiese Grape und ihre Sauertruppe treffen.

Bildmaterial: Nintendo