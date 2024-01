Nintendo lädt euch zu kostenlosen Konzerten zu Zelda und Splatoon ein

Wie Nintendo heute in den sozialen Medien bekannt gibt, seid ihr am 9. Februar 2024 zu einem „speziellen“ The Legend of Zelda Orchestra Concert eingeladen.

Nintendo wird das zuvor aufgezeichnete Konzert dann auf dem offiziellen Youtube-Kanal zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird man am 10. Februar ein Livekonzert von Surimi Syndicate (aus Splatoon 3) ebenfalls auf dem Youtube-Kanal veröffentlichen.

Es handelt sich um Konzerte, die ursprünglich im Rahmen von Nintendo Live 2024 in Tokyo aufgeführt werden sollten. Das verrieten der japanische Zelda-Account und der amerikanische Splatoon-Account. Das Event sollte im Januar stattfinden, wurde jedoch aus Sicherheitsgründen nach zahlreichen Drohungen abgesagt.

Bildmaterial: Nintendo