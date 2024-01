Nachschub: Die begehrte „Van-Gogh-Karte“ von Pikachu soll wieder verfügbar werden

Wie PokéBeach berichtet, wird es im kommenden Monat Nachschub zur begehrten „Van-Gogh-Karte“ zu Pikachu geben. „Pikachu mit grauem Filzhut“ soll demnach im Februar wieder in niederländischen Stores erhältlich sein.

Die offiziellen Vertriebshändler in den Niederlanden hätten sich demnach mit lokalen Stores in Verbindung gesetzt und mitgeteilt, dass es jeweils 100 Exemplare der Karte zur Verteilung an Kunden geben würde. Voraussetzung für einen Erhalt der Karte soll es sein, dass Kunden für mindestens 30 Euro Pokémon-Karten in den Geschäften kaufen. Die Aktion wird für Mitte Februar erwartet, so PokéBeach.

The Pokémon Company hat die Verteilung noch nicht offiziell bestätigt, allerdings schon im Oktober 2023 nach der missglückten Aktion im Van-Gogh-Museum versprochen, man werde Nachschub anbieten. Scalper stürmten das Museum und die Online-Stores, die Karte war schnell vergriffen und landete zu Dutzenden bei Ebay.

The Pokémon Company zeigte sich wie viele Fans enttäuscht und versprach, die Promo-Karte „Pikachu mit grauem Filzhut“ in Zukunft noch einmal zur Verfügung stellen zu wollen. Danach war sie bereits im Online-Store erneut verfügbar, auch dabei musste man einen Mindestumsatz erzielen.

Bildmaterial: The Pokémon Company