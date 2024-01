Nach Golden-Globe-Sieg: Hayao Miyazakis neuer Ghibli-Film für den Oscar nominiert

Es geht weiter mit den guten Nachrichten für Der Junge und der Reiher. Nachdem Hayao Miyazakis neuer Film kürzlich bereits einen ganz besonderen Golden-Globe-Sieg gefeiert hatte, wurde er nun auch für den renommierten Acadamy Award – den Oscar – nominiert.

Damit tritt er in der Kategorie „Bester animierter Spielfilm“ gegen den Pixar-Streifen Elemental, Netflix‘ Nimona, das Musical Robot Dreams und dem beliebten Spider-Man: Across the Spider-Verse an. Sicher keine schwache Konkurrenz, der neueste Ghibli-Streich konnte sich zuletzt aber auch schon bei den Golden Globes gegen starke Werke durchsetzen.

Der bis dato einzige Anime-Film, der tatsächlich mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, kommt übrigens auch aus dem Hause Ghibli. 2002 konnte nämlich Chihiros Reise ins Zauberland die prestigeträchtige Auszeichnung nach Hause holen. Vielleicht winkt ja dann bald der zweite Goldjunge.

Wer übrigens denkt, dass Der Junge und der Reiher das letzte Projekt von Hayao Miyazaki ist, hat weit gefehlt. Sein langjähriger Freund und Produzent Toshio Suzuki bestätigte, dass er bereits am nächsten Projekt werkelt.

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS