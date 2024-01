Kaum Teil der Public Domain, wird Micky Maus gleich mehrfach zum Horror-Star

Nach mehreren Änderungen des US-Rechts, die das Urheberrecht fast 100 Jahre lang aufrechterhielten, ist der Disney-Zeichentrickfilm „Steamboat Willie“ aus dem Jahr 1928, der die ersten Auftritte von Micky und Minnie Maus zeigt, nun Teil der Public Domain.

Ihr ahnt es sicher bereits. Einmal zur allgemeinen Verfügung bereitgestellt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten abstrusen Kreativwerke das Licht der Welt erblicken. Die üblichen Memes sind nur der Anfang. Auch (oder gerade) Micky Maus kann sich nicht dagegen wehren. Kaum Teil der Public Domain, winken bereits drei Horrorprojekte mit Micky in prominenter Rolle – ein Spiel und zwei Filme.

Mickey-Horrorspiel macht bereits unangenehme Schlagzeilen

Das Spiel heißt „Infestation: Origins“ und wurde über IGN wenige Stunden, nachdem es rechtlich zulässig war, angekündigt. Es handelt sich um ein Koop-Horrorspiel, „in dem ihr ein Kammerjäger seid, der finstere Schädlinge bekämpft, die auf verdrehten Versionen klassischer Charaktere und urbaner Legenden basieren“. Die beliebte Cartoon-Maus ist dabei natürlich der große Star.

„Infestation: Origins“ wurde ursprünglich als „Infestation 88“ in Anlehnung an das Setting von 1988 angekündigt. Die Entwickler änderten den Namen jedoch am Dienstag, nachdem darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei der Nummer „88“ um einen rechtsextremen Neonazi-Code handelt. In den sozialen Medien kam der Verdacht auf, dass das Studio die Nummer absichtlich im Titel nutzt, wirbt der Titel doch auch mit der Ausrottung und „einem Ausbruch von Ungeziefer“.

Entwickler Nightmare Forge Games erklärt, dass er schlicht nichts von der Verbindung gewusst habe: „Wir entschuldigen uns für unsere Unwissenheit darüber und wissen es zu schätzen, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden, damit wir uns so schnell wie möglich darum kümmern können!“

„Infestation“ schlägt offenbar in die typische „Koop-Horrorspiel“-Kerbe, wie sie in den letzten Jahren an Popularität gewann. Der Titel soll irgendwann in diesem Jahr im Early Access starten.

Mickey als Horrorfilm-Star

Mit „Mickey’s Mouse Trap“ wurde in dieser Woche zudem ein Film angekündigt, der von den Machern als „die erste Live-Action-Micky-Maus-Horrorkomödie überhaupt“ beworben wird. Einen Trailer findet ihr unterhalb. Variety berichtet zudem, dass eine weitere, unbenannte Horrorkomödie, die auf Steamboat Willie basiert, ebenfalls in Produktion sei.

Dieselbe Prozedur musste sich im Vorjahr übrigens bereits Honigbär „Winnie the Pooh“ gefallen lassen. Das erste „Winnie the Pooh“-Buch ging 2022 in die Public Domain über und bescherte Trashfilm-Fans den Horrorstreifen „Winnie the Pooh: Blood and Honey“.

Mit Micky Maus verhält es sich übrigens nicht ganz so leicht. Lediglich die Version aus dem Jahr 1928 aus „Steamboat Willie“ ist nun zur freien Verwendung verfügbar – Vorsicht sei also geboten, solltet ihr auch mit dem Gedanken spielen, die berühmte Maus in euren kreativen Projekten auftreten zu lassen. Disneys Urheberrechte möchte man im besten Falle nicht verletzen.

Infestation: Origins im offiziellen Ankündigungstrailer

Mickey’s Mouse Trap im ersten Teaser-Trailer

via PC Gamer, Bildmaterial: Infestation: Origins, Nightmare Forge Games