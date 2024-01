Jetzt offiziell: Nächste State of Play geht in Kürze an den Start und damit dürft ihr rechnen

Erst heute brodelte die Gerüchteküche, dass die nächste Ausgabe von State of Play bereits in Kürze an den Start gehen könnte. Und tatsächlich: Via offiziellen Twitter-Auftritt kündigte Sony das nächste Showcase für kommenden Mittwoch, den 31. Januar 2024 an.

Demnach dürfen wir mit einem 40-minütigen Showcase rechnen, in dem mehr als 15 Spiele präsentiert werden sollen. Womit wir genau rechnen dürfen? Der entsprechende Tweet liefert zumindest einen Ausblick:

Schaltet am 31.1. um 23 Uhr ein für Neuigkeiten zu mehr als 15 Spielen, darunter Einblicke in Stellar Blade und Rise of the Ronin und mehr von talentierten Spieleentwicklern aus der ganzen Welt.