Hogwarts Legacy knackt weiteren Millionen-Meilenstein und Warner Bros. will nachlegen

Der Publisher Warner Bros. Games und der Entwickler Avalanche Software gaben kürzlich bekannt, dass das Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy nun die 22-Millionen-Marke geknackt hat.

Hogwarts Legacy erschien erstmals am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series und PCs. Am 5. Mai folgten dann die Varianten für PS4 und Xbox One. Um die schon länger angekündigte Switch-Version wurde es dann lange sehr ruhig, bis diese dann schließlich am 14. November folgte.

Großer Erfolg, trotz kontroversem Launch

Speziell vor und auch während des Launchs von Hogwarts Legacy gab es immer wieder laute Stimmen gegen die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Hintergrund sind Äußerungen von J.K. Rowling, der man vorwirft, transphop zu sein. Noch heute beteuert man die nicht vorhandenen Verbindungen von Hogwarts Legacy zu Rowling auf der offiziellen Website zum Spiel.

So oder so, den Verkaufszahlen des Spiels tat das alles keinen Abbruch. Kein Wunder also, dass sich Warner-Bros-Präsident David Haddad im Interview mit Variety alle Möglichkeiten offen hält. Hogwarts Legacy sei das meistverkaufte Spiel 2023 und das sei normalerweise eine Position, die eine Fortsetzung eines Amtsinhabers innehält. Diesmal gehört sie „Neuling“ Hogwarts Legacy.

Warner Bros. plant demnach, an den Erfolg anzuknüpfen: Zunächst erscheint Quidditch Champions und dann „eine Reihe anderer Dinge“, die derzeit noch nicht angekündigt sind und „die Fans auf immer tiefere Weise an dieser Welt und den Geschichten und Charakteren teilhaben lassen“, so Haddad.

Der Launchtrailer

via VGC, Gematsu, Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software