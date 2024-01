Hoffnung auf Remake: Square Enix feiert Garnet und Final Fantasy IX ausgerechnet mit diesem Zitat

Es gibt sicher undankbarere Social-Media-Jobs, als der Herr oder die Frau über einen Final-Fantasy-Account zu sein. Man kann aus einer reichhaltigen Geschichte mit vielen Spielen, Geschichten und Charakteren schöpfen. Da gibt es viel Material und eine riesengroße Community.

Dass der offizielle Final-Fantasy-Account ab und an Final-Fantasy-Charakteren zum Geburtstag gratuliert, ist nicht unüblich. Meistens sind es (aktuell) Charaktere aus Final Fantasy VII. Jetzt ist die Wahl aber ausgerechnet auf Garnet Til Alexandros XVII aus Final Fantasy IX gefallen und von allen Zitaten, mit denen man diesen Social-Media-Post hätte schmücken können, wählte man: „I don’t know what the future holds…“

Wenn es die Absicht war, das Interesse an einem Remake zu Final Fantasy IX zu ergründen, dann hat das geklappt. Viele Fans bitten unter dem Beitrag um ein Remake des Klassikers. Zumal selbiges schon lange ein Thema in den Gerüchteküchen ist.

Die Gerüchteküche brodelt

Erst im Juni 2023 hatten die Spekulationen wieder Fahrt aufgenommen, als sich Journalist Jeff Grubb einschaltete. Zuvor gab es 2021 den Nvidia-Leak, der zunächst windig erschien. Doch von der Liste haben sich nach und nach immer mehr Projekte bestätigt.

Outcast 2 wurde ankündigt, God of War ist für PCs erschienen, auch Crysis 4 und ein „unangekündigtes“ Card-Game von Square Enix wurde enthüllt: Voice of Cards. Selbst das Chrono-Cross-Remaster gab es. Nur auf Final Fantasy IX Remake warten wir bis heute.

Wir träumen also weiter, so wie es die Macher des Memoria Project taten. Sie veröffentlichten im Juni 2023 ein Video, das zeigte, wie ein AAA-Remake des Klassikers aussehen könnte. Ihr seht das Video nachfolgend noch einmal.

Das Memoria Project:

Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project