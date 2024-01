Hochgelobter First-Party-Titel von Xbox soll bald für die Konkurrenz erscheinen, sagt ein Insider

Der viel zitierte NateTheHate hat in seinem Podcast ein neues Gerücht in die Runde gebracht. Demnach soll ein von der Kritik hochgelobter First-Party-Titel von Xbox noch in diesem Jahr für eine Konkurrenzplattform erscheinen.

„Der Titel, auf den ich mich beziehe, wurde von der Kritik hochgelobt. Die Fans liebten ihn. In dem Jahr, in dem er veröffentlicht wurde, war er im Gespräch für das Spiel des Jahres. […] Wenn die Ankündigung kommt, denke ich, dass sie mit großer Begeisterung aufgenommen werden wird, denn es ist ein Qualitätsspiel“, so NateTheHate.

NateTheHate sagt man eine ganz gute Trefferquote nach. Er sagte unter anderem voraus, dass ein Silent Hill bei Bloober Team entsteht und 2023 das Jahr von F-Zero wird. Nintendo veröffentlichte F-Zero 99 – immerhin.

Nicht wenige Fans bringen Hi-Fi Rush ins Spiel. Der Titel wurde von der Kritik hochgelobt und von Tango Gameworks entwickelt, längst ein Studio unter den Fittichen von Xbox. Hi-Fi Rush erschien für PCs und Konsolen-exklusiv für Xbox und war für gleich fünf The Game Awards nominiert. Letztlich reichte es nur für die Kategorie „Best Audio Design“.

Auch bei ResetEra wird fleißig spekuliert und dort tummeln sich auch einige (manchmal auch selbsternannte) Insider. Nutzer lolilolailo antwortete auf einen anderen Nutzer, der Hi-Fi Rush für die Switch ins Spiel bringt, mit „Und du wirst gewinnen“. Lolilolailo wiederum wird mit einigen zuletzt korrekten Leaks mit Xbox-Bezug in Verbindung gebracht, berichtet Insider Gaming.

Hi-Fi Rush wurde im Januar 2023 bei einer Developer_Direct von Xbox und Bethesda angekündigt und erlebte anschließend sogleich seinen Shadow-Drop. Das durchgedrehte Rhythmus-Action-Game wurde anschließend der Social-Media-Hit und erhielt Lob von allen Seiten.

