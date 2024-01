Hellblade II erscheint ausschließlich digital und Ninja Theory erklärt euch die Gründe

Der Termin machte schon vorab die Runde und Xbox bestätigte ihn während des abendlichen Developer_Direct. Hellblade-Fans sehnen den 21. Mai 2024 herbei! Dann erscheint Senua’s Saga: Hellblade II für Xbox Series und PCs (auch bei Steam) sowie im Xbox Game Pass.

Auch im Xbox-Blog weist man auf die bewegte Geschichte hin, die Entwickler Ninja Theory während der Arbeit an Hellblade II hingelegt hat. Vom einstigen Indie-Studio wurde man zum Xbox Game Studio. An der Leidenschaft und der Mission des Studios habe sich nichts geändert, erklärt Dom Matthews, Studio Head. Wohl aber an der Plattformauswahl, so offen muss man sein. Das erste Hellblade-Spiel nahm den genau anderen Weg, es erschien 2017 zunächst nur für PlayStation und PCs. Die Neuausrichtung ist natürlich nur logisch.

Auch als Xbox Game Studio genießt man aber offensichtlich alle Freiheiten. Hellblade II nennt man selbst ein „Independent AAA“-Game. Ein Spiel mit viel kreativen Geist, unabhängiger Entwicklung, aber High-End-Produktionswerten. Zu diesen „Freiheiten“ zählt man auch den ausschließlich digitalen Vertrieb.

„Wir nutzten auch die Freiheit, die uns der rein digitale Vertrieb bot, um ein Spiel von der Länge zu entwickeln, das perfekt zu unserer beabsichtigten Erfahrung passte, aber zu einem niedrigeren Preis verkauft werden konnte“, erklärt Dom Matthews. Hellblade II soll etwa die gleiche Spiellänge bieten wie der Erstling, den man in unter 10 Stunden absolviert. „So konnten wir uns auf die Dinge konzentrieren, die uns wirklich am Herzen liegen – unsere Fans auf eine unvergessliche Reise in Senuas einzigartige Welt mitzunehmen.“

Falls ihr nach diesen Zeilen an einen Preis zwischen 29,99 US-Dollar und 39,99 US-Dollar denkt, liegt ihr daneben. 49,99 US-Dollar soll Hellblade II digital kosten. Es gibt sicher Fans, die hätten für eine physische Version auch noch ein paar Dollar draufgelegt. Um den rein digitalen Vertrieb dürfte sich wohl eine ähnliche Kontroverse entwickeln, wie einst bei Alan Wake 2. Remedy hatte die Wahl in erster Linie mit einer Mehrzeit für Polishing und Bugfixing begründet.

Die neuen Einblicke von der Developer_Direct:

