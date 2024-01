HBOs The Last of Us: Die Live-Action-Produktion hat ihre Abby für Staffel 2 gefunden

In der Vergangenheit munkelte man bereits darüber, nun ist es offiziell: Schauspielerin Kaitlyn Dever wird für die zweite Staffel der HBO-Serienadaption von The Last of Us in die Rolle von Abby schlüpfen. Das bestätigten Naughty Dog mit einem entsprechenden Tweet.

Kaitlyn Dever spielte bereits in Filmen und Serien wie Booksmart, Dopesick und zuletzt No One Will Save You und wusste in dem Rahmen mit einnehmenden Darstellungen zu überzeugen. In The Last of Us wird sie Ellies Gegenspielerin Abby porträtieren – eine Figur, mit der SpielerInnen von The Last of Us Part II viel Zeit verbracht haben dürften.

Während der Autorenstreik in den USA kürzlich die Produktion von The Last of Us auf Eis gesetzt hatte, scheint nun übrigens wieder alles an Fahrt aufzunehmen. Staffel 2 soll zumindest einen Teil von „Part II“ erzählen. Insgesamt sei noch nicht absehbar, wie viele Staffeln die Serie letztlich haben werde.

Bildmaterial: The Last of Us, HBO Max, Naughty Dog