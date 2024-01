GIANTS bringt 26 legendäre Videospielmusik-Komponisten auf einem Album zusammen

In den letzten Jahren hat Brave Wave an einem Album gearbeitet, dass es buchstäblich in sich hat. GIANTS heißt es und der Name ist Programm. Seit sechs Jahren arbeitet man mit 26 legendären Videospielkomponisten zusammen, um das ultimative Album zu erschaffen.

Jetzt ist GIANTS fertig und es beinhaltet Originaltitel und Videospiel-Remixe bis hin zu originellen Kollaborationen von den größten der großen Namen, die bekannt sind für ihre Arbeit an Serien wie Mega Man, Ninja Gaiden, Panzer Dragoon, Sonic the Hedgehog, Final Fantasy und vielen mehr.

Nur ein Beispiel: Für den Track „Ronin“ haben die Komponisten Keiji Yamagishi, Ryuichi Nitta und Kaori Nakabai wieder zusammengearbeitet, zum ersten Mal seit ihrer gemeinsamen Arbeit am NES-Spiel Ninja Gaiden. Dazu gibt es interessante Kollaborationen. So darf sich Celeste-Komponistin Lena Raine an einem ruhigen Remix von „Art Thou the Holy One“ aus Panzer Dragoon Saga probieren.

22 Tracks auf drei LP werden geboten, dazu gibt es ein 20-seitiges Booklet und eine Illustration von Matt Cummings und Caspian Whistler auf dem Cover. Die Auslieferung soll im April 2024 beginnen.

Bildmaterial: Black Screen Records