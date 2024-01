Final Fantasy XVI: DLC „The Rising Tide“ verspricht gruseligen Tonberry und vielseitigen Clive

Der DLC-Director von Final Fantasy XVI deutet an, dass die Rückkehr des Serien-Urgesteins Tonberry „etwas gruseliger als frühere Iterationen“ sein könnte.

GamesRadar hat im Rahmen eines übergreifenden ‚Final Fantasy XVI‘-DLC-Interviews mit Takeo Kujiraoka gesprochen, in dem er über „Echoes of the Fallen“ spricht, aber auch einen Ausblick auf „The Rising Ride“ gibt. „Das übergeordnete Konzept beider DLCs besteht darin, der Hauptgeschichte mehr Breite zu verleihen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie weiterhin Clives Geschichte bleibt“, sagt Kujiraoka über die Herangehensweise an die beiden DLC-Teile.

Vielseitigerer Clive, gruseliger Tonberry

Da sich die beiden DLC-Kapitel auf „Die Gefallenen“ und „Esper Leviathan“ konzentrieren, hofft Kujiraoka, dass dies erfahrenen ‚Final Fantasy XVI‘-SpielerInnen ausreichend Anlass zur Rückkehr gibt, da keine der beiden im Hauptspiel ausführlich erforscht wurden.

Der DLC-Director bot sogar einen kurzen Teaser über die zurückkehrende Bedrohung Tonberry an, die in „The Rising Tide“ von Final Fantasy XVI ihr Debüt geben wird. „Der Tonberry könnte etwas gruseliger sein als frühere Iterationen“, deutet Kujiraoka und fügt hinzu, dass berühmte Wiederkehrer wie Omega, Leviathan und Tonberry alle in das rasante Kampfsystem von Final Fantasy XVI „übersetzt“ wurden.

Was Clive betrifft, glaubt Kujiraoka jedoch, dass der Held in The Rising Tide dank des neuen Eikon, Leviathan, „noch vielseitiger im Kampf“ werden wird. „Ich kann mir vorstellen, dass sich einige Spieler und Spielerinnen neue Strategien für den Arcade-Modus ausdenken werden, also hoffe ich wirklich, dass jeder, der Spaß am Kampf hat, diese neuen Möglichkeiten erkunden wird“, so Kujiraoka.

via GamesRadar