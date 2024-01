Final Fantasy VII Rebirth: Ein erweiterter Blick auf das Chocobo-Rennen in Gold Saucer

Der 50-minütige Livestream zu Final Fantasy VII Rebirth von der Taipei Game Show mit Co-Director Motomu Toriyama sowie Battle Director Teruki Endo war nicht so ergiebig, wie Fans sich erhofft hatten.

Die beiden Entwickler präsentierten vor allem bereits bekannte Szenen und besprachen diese. Aber es gab auch einen stark erweiterten Blick auf das Chocobo-Rennen in Gold Saucer! Ein Video zeigt über 40 Sekunden aus dem Minispiel. Ein Youtube-VOD des Rennens werden wir euch nachreichen, wenn es vorliegt. Bis dahin hier noch einige Screenshots aus dem Livestream!

„Wir haben das Chocobo-Rennen in ein sehr modernes Rennspiel umgewandelt, das ist also ein großer Unterschied zum Original“, so Hamaguchi zuletzt in einem Interview. Das ist kein Geheimnis, schon die Bilder dazu verraten, dass das Rennen deutlich umfangreicher ist als im Original. Bei Chocobo GP hat man sich dabei aber nicht inspirieren lassen.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix