Exoprimal lockt mit neuen Inhalten zu Season 3 und dem Monster-Hunter-Crossover

Capcom läutet schon Saison 3 zu Exoprimal ein. Der Dino-Shooter lockt ab dieser Woche mit dem Monster-Hunter-Crossover, neuen Bossen und Suit-Varianten, saisonalen Events sowie vielem mehr.

Ab dieser Woche werden in den Dino-Survival-Matches Monsterspuren auftauchen. Nachdem die SpielerInnen eine bestimmte Anzahl von Spuren gesammelt haben, wird eine spezielle Monster-Hunter‑Mission ausgelöst. In diesem Szenario werden Exofighter in einem Koop-Bosskampf in einer Jagdgruppe von 10 SpielerInnen gegen Rathalos, den ikonischen feuerspeienden Wyvern, bekannt als „König der Lüfte“, und Horden von Velociprey antreten.1