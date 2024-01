Erst bei 60 Prozent: Palworld liefert endlich die Roadmap, aber die Priorität liegt erst woanders

Pocketpair hat für kurz nach dem Launch in den Early-Access eine Roadmap zu Palworld versprochen und Wort gehalten. Heute veröffentlichte man eine solche, aber die umreißt die Pläne für die Zukunft des Mega-Hits nur sehr grob. Immerhin, von Fans geforderte Elemente wie einen PvP-Modus und eine Pal-Arena hält man schwarz auf weiß schon mal fest. Zeitpläne bleibt man aber schuldig.

Zudem verweist man sowohl in der Einleitung, als auch im Schaubild darauf, dass man erstmal andere Prioritäten hat, als neue Inhalte. Typischerweise konzentrieren sich solche Roadmaps auf neue Features und Funktionen, einen großen Teil der Palworld-Roadmap nimmt aber die Fehlerbehebung ein, die eigentlich ohnehin selbstverständlicher Teil der Entwicklung sein dürfte.

„Die Verkäufe haben die Erwartungen des Entwicklungsteams bei weitem übertroffen, und wir haben derzeit viele Probleme, die unter anderem auf eine übermäßige Überlastung des Zugangs zurückzuführen sind. Wir werden uns zuerst um die Verbesserung dieses Problems kümmern und dann mit der Implementierung neuer Spielfunktionen fortfahren“, heißt es.

Man sieht sich bei etwa 60 Prozent

In einem Interview mit Automaton, dass CEO Takuro Mizobe kurz vor dem Launch gegeben hat, wurde er übrigens gefragt, wieso man sich für das Modell „Early Access“ entschieden hat. Einen besonderen Grund gäbe es nicht. „Allerdings konnten wir irgendwie vorhersehen, dass die Qualität einer Vollversion nicht würdig sein würde. In Anbetracht der Entwicklungszeit und des Umfangs von Palworld wollten wir lieber daran arbeiten und auf das Feedback der Benutzer hören“, so Mizobe.

Auf die Frage, mit welchem Stand Palworld starten würde, sagte er: Vielleicht bei 60 Prozent. Alle grundlegenden Funktionen seien festgelegt. In der nächsten Phase gehe es nur noch darum, das Spiel weiter zu perfektionieren. Anders als bei Craftopia wisse man jetzt genau, „was für ein Spiel“ man mache.

„Die wichtigen Punkte, die noch offen sind, sind, wie wir PvP implementieren werden und in welchem Umfang wir neue Inhalte veröffentlichen werden. Wir sind auch bereit, neue Spielfunktionen hinzuzufügen, also werden wir die Reaktionen der Nutzer beobachten und entscheiden, was wir priorisieren, je nachdem, was alle wollen“, sagt Mizobe.

So sieht die Roadmap aus:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair