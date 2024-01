Dragon’s Dogma II: Die Sphinx verdreht Köpfe und lockt mit besonderem Bosskampf

Immer wieder mal wissen Videospielcharaktere SpielerInnen kollektiv die Köpfe zu verdrehen. So fies Ganondorf etwa in „Tears of the Kingdom“ ist, so modebewusst und ansehnlich präsentiert sich der Hüne. Cid Highwind aus dem anstehenden RPG-Schwergewicht Final Fantasy VII Rebirth hingegen sieht endlich so aus, wie er alt ist und lässt damit diverse Fans dahinschmelzen.

Auch Capcom weiß einnehmende Charaktere aus dem Boden zu stampfen. Die unsterbliche Burgherrin Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village ließ seinerzeit zahlreiche SpielerInnen ganz freiwillig in ihre bedrohlichen Arme wandern. Capcom spendierte einigen Fans sogar ein Badetuch in Originalgröße der Vampirin – und die ist immerhin stolze drei Meter hoch.

Im Zuge der Werbemaßnahmen zur anstehenden RPG-Fortsetzung Dragon’s Dogma 2, steht nun die nächste Schurkin mit viralem Marketingpotenzial in den Startlöchern. Die geflügelte Sphinx ist ein optionaler Boss und soll euch das Fürchten lehren, ist aber mindestens so anziehend wie sie gruselig ist.

Ein Umstand, dessen Capcom sich natürlich bewusst ist. Via Twitter witzelt man: „Hey. Denkt nicht einmal darüber nach“, begleitet von einem GIF der Sphinx, die sich auf den oder die SpielerIn zubewegt. Eine Userin antwortet: „Kann ich sie küssen?“ Eine weitere Userin merkt an: „Girl, sie ist so groß wie ein Gundam“. Ist ein Argument.

Außergewöhnlicher Bosskampf

Im Gespräch mit IGN erklärt Game Director Hideaki Itsuno übrigens, dass er glaubt, die meisten Leute werden das Spiel vermutlich beenden, ohne jemals auf die Kreatur zu stoßen. Diejenigen, die das Versteck der Sphinx entdecken, werden jedoch eine Konfrontation erleben, die sich stark von gängigen Bosskämpfen unterscheide.

Hinter der Sphinx befinden sich fünf Schatztruhen, von denen jede mit einem bestimmten Rätsel verbunden ist, das es zu lösen gilt. Diese seien natürlich keine simplen Quizfragen. Wie Itsuno-san es ausdrückt, ist es ein Actionspiel, daher müssen die Rätsel auch durch Action gelöst werden. Der große Haken: SpielerInnen haben bei jedem Rätsel nur eine Chance zur Lösung. Bringt ihr der Sphinx einen falschen Gegenstand zurück, werdet ihr von der Belohnung dieses Rätsels ausgeschlossen. Spannend!

Dragon’s Dogma II erscheint am 22. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs. Bei Media Saturn könnt ihr euch eine Lenticular Edition zum Spiel* vorbestellen. Bei Amazon* gibt es hingegen eine Steelbook Edition.

via IGN, Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom