Die Pokémon-Concierge: Making-of-Video liefert spannenden Blick hinter die Kulissen

Im Februar 2023 kündigten The Pokémon Company und Netflix das spannende Stop-Motion-Serienprojekt Die Pokémon-Concierge an. Mittlerweile könnt ihr euch die Serie via Netflix ansehen – sie spielt in einem Pokémon-Resort und erzählt die Geschichte einer Concierge namens Haru, die dort arbeitet. Gemeinsam mit Enton begrüßt sie viele Pokémon, die das Resort als Gäste besuchen.

Solltet ihr beim Schauen gefragt haben, wie der tolle Look der Serie zustande kam, schafft Netflix nun Abhilfe. Der Streaming-Riese hat nämlich ein Making-Of-Video veröffentlicht, das den Entstehungsprozess von Die Pokémon-Concierge detailliert beschreibt. Das Behind-the-Scenes-Video zeigt, wie etwa die Pokémon Enton, Dragoran und Pikachu in der Serie animiert wurden.

Es deckt aber nicht nur den Animationsprozess ab, sondern zeigt ebenso, wie das Rigging durchgeführt wurde. Den Pokémon wurden kleine Details hinzugefügt, um sie emotionaler zu machen, und der Protagonistin Haru wurden auch viele verschiedene Gesichter vorbereitet, damit sie eine Vielzahl von Emotionen ausdrücken kann.

Die Pokémon-Concierge wurde übrigens von Dwarf Studios entwickelt, die sich ebenso für die Produktion von Netflix‘ „Rilakkuma und Kaoru“ verantwortlich zeichnen – einer weiteren Stop-Motion-Animationsserie.

Habt ihr bereits in Die Pokémon-Concierge reingeschaut?

Pokémon Concierge im Making-of-Video

via Siliconera, Bildmaterial: The Pokémon Company, dwarf studios