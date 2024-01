Der Junge und der Reiher: Neuer „Ghibli“ feiert ganz besonderen Golden-Globe-Sieg

Kaum ist Der Junge und der Reiher – der neue Film von Hayao Miyazaki – in den deutschen Kinos gestartet, werden bereits erste Rekord-Prognosen angestellt. Immerhin feierte der Film hierzulande den erfolgreichsten Start eines Ghibli-Streifens.

Erste Golden-Globe-Auszeichnung für Hayao Miyazaki und Studio Ghibli

Auch die Branche zeigt sich begeistert vom Film – und zwar so sehr, dass Hayao Miyazaki und Studio Ghibli sich nun über die erste „Golden Globe“-Auszeichnung für einen nicht-englischsprachigen Animationsfilm freuen dürfen.

Damit konnte sich der Film übrigens gegen den Kassenschlager Der Super Mario Bros. Film, die Disney-Konkurrenz in Form von Elemental und Wish, Superhelden-Spektakel Spider-Man: Across the Spider-Verse und den japanischen Kontrahenten Suzume durchsetzen.

Wer übrigens denkt, dass Der Junge und der Reiher das letzte Projekt von Hayao Miyazaki ist, hat weit gefehlt. Sein langjähriger Freund und Produzent Toshio Suzuki bestätigte, dass er bereits am nächsten Projekt werkelt.

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS