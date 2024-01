Das war … Kalenderwoche 3/2024

Die vielleicht digitale Zukunft, tatsächliche und mögliche Remakes zu Final Fantasy sowie die neue Developer_Direct von Microsoft sorgten für viel Aufsehen. Nach einigen Neuankündigungen und allen weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss noch zwei Reviews sowie eine Preview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Laut Philippe Tremblay von Ubisoft soll es in Zukunft so sein, dass Spieler ihre Spiele nicht mehr besitzen. Es soll in Richtung Abos gehen. Diese Aussage sorgte natürlich für wenig Gegenliebe. Ebenfalls für Aufsehen sorgte Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), da hier der „New Game +“-Modus nur für Spezial-Editionen verfügbar ist. Einen anderen Weg möchte hingegen Swen Vincke, Director von Baldur’s Gate 3 (PS5, Xbox Series, PC), einschlagen. Er steht Abodiensten kritisch gegenüber.

Weiter am Brodeln ist die Gerüchteküche wegen eines möglichen Remakes zu Final Fantasy IX. Das aktuelle Remake-Projekt geht schon bald in die zweite Runde und so gibt es einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Die Synchronstimme von Cloud hat sich im Nachgang des Trailers zu Fantheorien geäußert. Auch die Gerüchte zu einer Xbox-Veröffentlichung des Remake-Projekts flammten wieder hoch.

Bei einer neuen Folge von Developer_Direct stellte Microsoft einige kommende Titel in den Mittelpunkt. So sahen wir erstmals richtiges Material aus Indiana Jones und der Große Kreis (Xbox Series, PC). Auf den 21. Mai datiert hat man zudem das rein digitale Senua’s Saga: Hellblade II (Xbox Series, PC). Neue Einblicke gab es in Avowed (Xbox Series, PC) und das Rampenlicht genießen durfte außerdem Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit einem Gameplay-Einblick. Für alle Strategie-Fans hatte man Ara: History Untold (PC) im Gepäck.

Einige spannende Neuankündigungen erreichten uns ebenfalls. In Wakerunners (PC) werden Teamkämpfe in Top-Down-Perspektive versprochen. Das nächste Projekt von Bushiroad ist die Visual Novel Love Live! Nijigasaki High School Idol Club (Switch). Ganz offensichtlich an Castlevania orientiert ist The Transylvania Adventure of Simon Quest (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Gar ab sofort kostenlos sichern könnt ihr euch TEST TEST TEST (PC) von den Machern von A Space for the Unbound. Im Early Access erhältlich ist nun Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC), wobei dies durchaus mit Vorwürfen verbunden war. Erst nächste Woche steht Tekken 8 (PS5, Xbox One, PC) an, neben weiteren Charaktervideos gibt es jedoch bereits jetzt den Eröffnungsfilm sowie den Launchtrailer. Wie sich das von Earthbound inspirierte Atlas Wept (PC) schlägt, könnt ihr ab sofort herausfinden.

Bereits im nächsten Monat und bei PlayStation Plus startet Foamstars (PS4, PS5) von Square Enix. Im Intro von Mario vs. Donkey Kong (Switch) sind Änderungen zum Original auszumachen. Aus Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) lernten wir einige Örtlichkeiten kennen. Etwas düsterer wird es natürlich in Alone in the Dark (PS5, Xbox Series, PC). Nach langer Wartezeit kehrte AI LIMIT (PS5, PC) wieder auf die Bildfläche zurück. Einen neuen Trailer könnt ihr euch zudem zum Roguelike-Dungeon-Builder Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart (PC) ansehen.

Schon bald den Early Access abschließen wird das Action-RPG Last Epoch (PC). Wer es taktischer mag, kann jedoch auch in die kommende Demo von Sword of Convallaria (PC, Mobil) reinschauen. Den Veröffentlichungstermin kennen wir nun zum neu aufgelegten NDS-RPG WiZmans World Re:Try (PS4, PS5, Switch, Xbox One, PC). Neu verfügbar ist eine Demo zu Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5, Switch, PC). Eine überraschende Switch-Portierung erwartet uns zu Ace Combat 7: Skies Unknown, auch Library of Ruina erobert neue Plattformen.

Neue Details erfuhren wir zu einem neuen Pokémon, welches Einzug in Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) hielt. Ebenfalls spannend für Fans: Ab dem 10. Februar geht es in Deutschland mit Pokémon Horizonte los. Konkret ist nun endlich auch die Handelsversion zu Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series). Den nächsten DLC-Kämpfer aus Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) hat Capcom ebenso enthüllt wie die dritte Saison von Exoprimal (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Zu Final Fantasy VII Rebirth (PS5) haben wir noch speziell limitiertes Merchandise für euch.

Damit kommen wir bereits zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Die Neuauflage Another Code: Recollection (Switch) (zum Testbericht) ist gelungen, vor allem das Pacing wurde verbessert. Auch The Last of Us Part II Remastered (PS5) (zum Testbericht) konnte uns überzeugen. Neue Inhalte runden das audiovisuelle Meisterwerk ab.

Eine kurze Preview-Session durften wir zu Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) absolvieren. Dabei hinterließ die Frischzellenkur einen tollen Eindruck.