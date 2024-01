Das war … Kalenderwoche 1/2024

Im neuen Jahr haben uns bereits die ersten Neuankündigungen erreicht. Daneben klopfte auch der Switch-Nachfolger an die Tür, Falcom hat über unangekündigte Spiele gesprochen, Square Enix will auf KI setzen und zu Tekken 8 gab es eine kleine Kontroverse. Nicht zu spät ist es auch für die Januar-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Im Frühjahr 2017, also vor bald sieben Jahren, ging Nintendo Switch an den Start. Die Frage nach dem Nachfolger ist somit alles andere als verfrüht. Ein bekannter Branchenkenner sagt nun voraus, dass man hier eher auf Iteration statt Revolution setzt. Noch in diesem Jahr soll es so weit sein. Bis dahin können wir noch auf die meistgespielten Switch-Spiele 2023 blicken sowie ein Neujahrs-Geschenk von Nintendo einsacken.

Falcom hat gegenüber Investoren über sich aktuell in der Entwicklung befindliche Spiele gesprochen. Natürlich ist das auch für alle anderen interessant. Neben dem nächsten Trails-Ableger ist unter anderem auch von einem Action-RPG die Rede. Zudem will man in Zukunft generell mehr Spiele pro Jahr veröffentlichen.

Auch Square Enix hat einige Pläne für die Zukunft. Und „Zukunft“ und „KI“ wird derzeit fast nur zusammen genannt. So will Präsident Takashi Kiryu aggressiv auf die neue Technologie setzen. Dabei geht es nicht nur um Entwicklung und Programmierung, sondern auch um Marketing.

Für einen kleinen Aufreger hat Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) gesorgt wegen eines Rassismus-Vorwurfs. Tekken-Chef Katsuhiro Harada hatte dafür verständlicherweise wenig übrig.

Mittlerweile gibt es bereits die ersten schönen Neuankündigungen des Jahres. So hat Bushiroad noch ohne Plattformangabe die Fighting-Game-Adaption Hunter x Hunter: Nen x Impact sowie Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fulland of Water and Light für Konsolen enthüllt. Das Open-World-Action-RPG The Bustling World aus China hat einen ersten Kickstarter-Versuch zwar abgebrochen, will es beim zweiten Mal jedoch besser machen. Noch in diesem Monat geht es sogleich mit Toribash Next (PC) los. Beim Fan-Festival zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) zeigte man viele kommende Inhalte, welche mit der Dawntrail-Erweiterung kommen. Atlus veröffentlichte das Eröffnungsvideo zu Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Zum neuen Jahr zeigte ein Trailer von Sony einige 2024er-Spiele, welche bisher noch ohne Datum waren.

Ein neues Gameplay-Video zu Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) zeigte Gameplay mit vier Laufbahnen. In wenigen Tagen erscheint bereits Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), höchste Zeit also, einen Blick auf die Welt zu werfen. Im alten Japan könnt ihr mit Yasha: Legends of the Demon Blade (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) Dämonen jagen, während wir in Tokyo Underground Killer (PC) in die Haut eines Vampirs schlüpfen. Im Januar findet die nächste Beta zu Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) statt, allerdings nur in China. Nachdem Micky Maus nun Teil der Public Domain ist, sind bereits die unvermeidlichen Horror-Adaptionen aufgetaucht. Erste DLC-Inhalte zu Fate/Samurai Remnant (PS4, PS5, Switch, PC) sind schon für den Februar vorgesehen.

Nächste Woche steht das fünfte Kapitel von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) an und Apex Legends (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhält Rebirth-Inhalte. Eine interessante Neujahrsansprache hat Monster-Hunter-Producer Ryozo Tsujimoto gehalten. Hinter die Kulissen blicken durften wir zu Die Pokémon-Concierge. Bei Fans von Sonic könnte demnächst ein Besuch bei McDonald’s anstehen. Zur Entwicklung von Luigi’s Mansion 2 gab es einige spannende Insider-Fakten zur Entwicklung, da der Nintendo 3DS damals noch streng geheim war. Ein Fan hat sich abschließend an ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gewagt.

In den Neuerscheinungen im Januar 2024 herrscht noch nicht wirklich Hochbetrieb. Nach einigen Neuauflagen zieht es zum Monatsende hin jedoch an.