Das im Dezember am meisten gestreamte Spiel bei Twitch ist eigentlich über 10 Jahre alt

Grand Theft Auto V war das im Dezember am meisten gestreamte Spiel auf Twitch. Der Dezember war obendrein der stärkste Monat des Jahres für die Streaming-Plattform, wie die Zahlen verraten, die GamesMarkt ausgewertet hat.

Grand Theft Auto V vereint 162 Millionen Stunden gestreamter Zeit auf sich. Der Titel erfreute sich schon zuvor nachhaltiger Beliebtheit, stieg jedoch im Dezember noch einmal um 59 Prozent in der Gunst der Streamer. Natürlich dürfte hier der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI eine Rolle spielen.

Erstaunlich darf man das trotzdem nennen. Denn eigentlich hat „GTA V“ schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel. Die Erstveröffentlichung erfolgte am 17. September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360.

Das größte Wachstum legte übrigens Call of Duty: Warzone hin, das im Dezember in Season 1 startete und dessen Stunden um 349 Prozent anstiegen. Mit 38 Millionen Stunden steht es aber nur auf Platz 6. Dazwischen liegen (von oben nach unten) Fortnite, League of Legends, World of Warcraft und Valorant. Auch auf den Folgeplätzen gibt es keine Überraschungen: Minecraft, Counter-Strike Go und Dota 2.

Bildmaterial: Pixabay, Storme22k