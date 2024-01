Auf ins Jubiläumsjahr: Monster Hunter hat viel vor – und wann es Neuigkeiten zu „Wilds“ gibt

Lange hat Capcom die Monster-Hunter-Fans auf die Folter gespannt, doch kurz vor dem Jahreswechsel gab es dann doch noch die beruhigende Ankündigung des nächsten Hauptspiels der Reihe, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. Bei The Game Awards kündigte man Monster Hunter Wilds an.

Jetzt geht es ins Jubiläumsjahr und Capcom hat viel vor. Producer Ryozo Tsujimoto wendet sich mit einer Videobotschaft heute an die Fans. Nach den üblichen Glückwünschen blickt der Serien-Producer erst einmal zurück und reflektiert das Jahr 2023.

Monster Hunter World und Monster Hunter Rise haben sich 23 Millionen respektive 13 Millionen Mal verkauft. Monster Hunter Now wurde über 10 Millionen Mal heruntergeladen.

Man habe viel positives Feedback aus aller Welt für die Ankündigung von Monster Hunter Wilds erhalten. „Das Team von Monster Hunter Wilds steckt mitten in der Entwicklung und arbeitet fleißig an einer Veröffentlichung im Jahr 2025. Die nächste Ankündigung für das Spiel ist für den Sommer 2024 geplant“, so Tsujimoto.

2024 findet der 20. Geburtstag im März statt und das Video gibt einen ersten Ausblick auf die Feierlichkeiten. So will man nach dem riesengroßen Fan-Voting „Hunters‘ Choice – Top Monster“ das beliebteste unter den 229 Monstern küren. Das Voting ist schon beendet, die Ergebnisse werden im März bekannt gegeben. Weitere Neuigkeiten rund um das Jubiläum gibt es jetzt und in Zukunft auf der offiziellen Website.

Die Videobotschaft von Ryozo Tsujimoto:

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom