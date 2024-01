Auch das noch: Xbox soll Pläne geprüft haben, Sea of Thieves auf PlayStation zu bringen

Oh nein, jetzt auch noch Sea of Thieves? Gerade erst mussten Xbox-Fans schlucken, dass dem Vernehmen nach Hi-Fi Rush auch für mindestens eine Konkurrenzplattform erscheinen soll.

Jetzt legt Journalist Stephen Totilo nach, der in seinem Newsletter Game File berichtet, Microsoft habe solche Pläne auch für Sea of Thieves. Zumindest habe man es in Erwägung gezogen. Totilo sei nicht in der Lage, zu verifizieren, ob die Pläne Bestand haben. Er habe von einer PlayStation-Portierung gehört. Noch vor Totilo hatte Jeff Grubb diese Meldung gestreut, er sprach gar zusätzlich von einer Switch-Version.

Auch wenn Microsoft als Publisher oder Spiele der Xbox Game Studios auch für andere Plattformen veröffentlicht, allen voran natürlich die Ori-Games, Cuphead oder Minecraft, so wäre Sea of Thieves laut Totilo doch ein „bedeutende Wendung in der bunten Beziehung“ zwischen den Gaming-Giganten.

Bildmaterial: Sea of Thieves, Rare, Xbox Game Studios